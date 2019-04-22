توخيل: يجب على باريس "الصبر" قبل التفكير بدوري الأبطال

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، بعد الاحتفال بالتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة السادسة في آخر سبعة مواسم، أن ناديه يجب أن يتحلى بالصبر حتى يحقق هدفه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رغم الفشل في المحاولات الأخيرة.



وحسم سان جيرمان لقب الدوري بعد تعثر ليل صاحب المركز الثاني بالتعادل بدون أهداف مع تولوز يوم الأحد ثم احتفل بالتتويج بالفوز 3-1 على ضيفه موناكو بفضل ثلاثية كيليان مبابي.



ورغم الإنجاز لا يزال يخيم الحزن على النادي الباريسي بعد الخروج من دور 16 بدوري الأبطال على يد مانشستر يونايتد رغم إنفاق أكثر من مليار يورو في سوق الانتقالات منذ امتلكته قطر في 2011.



وقال توخيل: دوري الأبطال هدف كبير للنادي لكن حتى يوفنتوس ينتظر تحقيقه منذ فترة طويلة. مشيرا إلى أن بطل إيطاليا لم يحصد اللقب القاري منذ 1996 رغم وصوله للنهائي خمس مرات بعدها.



وتعثر سان جيرمان في الآونة الأخيرة بعد أن حصد نقطة واحدة من ثلاث مباريات قبل احتفالات يوم الأحد لكن عودة نيمار وإدينسون كافاني من الإصابة رفعت معنويات الفريق.