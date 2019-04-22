فودين: مواجهة مانشستر يونايتد ستقربنا من لقب الدوري

قال فيل فودين لاعب الوسط الشاب لمانشستر سيتي إن فريقه يجب النظر إليه كأحد أفضل الفرق على الإطلاق إذا ما استطاع الدفاع بنجاح عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتطلع سيتي ليصبح أول فريق خلال عقد من الزمان يفوز بلقب الإنجليزي الممتاز لعامين متتاليين. وفي ظل وصول رصيده إلى 86 نقطة من 34 مباراة يتراجع الفريق بفارق نقطتين خلف ليفربول الذي خاض مباراة أكثر من غريمه.

وقال فودين، الذي سجل في الانتصار 1-صفر على توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي، إن هذا الموسم يشكل تحديا أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي عندما فاز الفريق باللقب بفارق 19 نقطة عن أقرب مطارديه.

وقال فودين للصحافيين: لو استطعنا القيام بذلك، فإن الناس ستبدأ في التفكير في أننا أحد أفضل الفرق على الإطلاق. لم يكن بوسعي أن أنضم لفريق أفضل من هذا، كل لاعب يريد أن يقاتل من أجل الفريق ولا يمكن إيقاف تطبيق هذا النهج. عندما فزنا بلقب الدوري لآخر مرة كنا نبتعد بفارق كبير للغاية لكن الموقف أفضل هذا الموسم لأننا نخوض تحديا حقيقيا، هناك من ينافسنا.

وسيواجه سيتي غريمه اللدود مانشستر يونايتد، الذي لم يخسر على أرضه في آخر 14 مباراة بالدوري، في أولد ترافورد يوم الأربعاء، وقال فودين: ستكون مباراة صعبة للغاية أمام يونايتد ويجب أن نلعب بشكل جيد لكنني أعرف أننا قادرون على القيام بذلك، إذا ما استطعنا الفوز بهذه المباراة فإننا سنكون أكثر قربا. الأمر يرجع لنا لأننا لو فزنا بكافة مبارياتنا فهذا سيمنحننا لقب الدوري.

ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر "18 عاما" خاض مباراتين فقط منذ البداية في الدوري هذا الموسم وقد يكتفي بمكان على مقاعد البدلاء مقابل عودة المخضرم ديفيد سيلفا إلى التشكيلة من جديد، وقال فودين: بشكل واضح، فإن أي مباراة سأشارك فيها سأشعر بالسعادة. أنتظر لأن تسنح لي الفرص.