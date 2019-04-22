يونغ يعد جماهير يونايتد بالتعويض في مباراة سيتي

كشف آشلي يونغ مدافع مانشستر يونايتد إن لاعبي الفريق يدركون تماما أهمية مباراة القمة أمام الغريم مانشستر سيتي حامل اللقب‭‭ ‬‬يوم الأربعاء ولا يحتاجون إلى دوافع إضافية خاصة بعد هزيمة مذلة 4-صفر أمام مستضيفه إيفرتون يوم الاحد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتعرضت آمال يونايتد صاحب المركز السادس في إنهاء الموسم في المربع الذهبي للطمة قوية على ملعب غوديسون بارك ودفعت الهزيمة القاسية يوم الأحد المدرب أولي غونار سولشار إلى الاعتذار للجماهير قبل مواجهة غريمه سيتي.



وأبلغ يونغ موقع يونايتد على الانترنت: ندرك تماما أهمية مباراة القمة. لو لم ننجح في الارتقاء لمستوى مباراة القمة والاستعداد لها جيدا سأعتبر ان الفريق يعاني من مشكلة ما.



وتابع: لكني أثق أن الفريق سيصبح جاهزا لمباراة الأربعاء .. يتعين أن ننفض الغبار عن أنفسنا سريعا والقتال مرة ثانية.. تتبقى لنا أربع مباريات .. أربعة انتصارات .. سيكون تحديا صعبا لكني أثق في قدراتنا.



ويملك يونايتد 64 نقطة من 34 مباراة ويبتعد بنقطتين عن أرسنال الرابع. وسيواجه تشيلسي وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتي في آخر ثلاث مباريات هذا الموسم.