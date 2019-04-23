أتالانتا يهزم نابولي ويقترب من المربع الذهبي

اقتنص أتالانتا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقترب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.



وتقدم نابولي بهدف عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة 28. ولكن المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا أدرك التعادل لأتالانتا في الدقيقة 69 وتكفل الكرواتي ماريو بازاليتيش بتسجيل هدف الفوز قبل عشر دقائق من النهاية.



ورفع هذا الفوز رصيد أتالانتا إلى 56 نقطة ليتقدم للمركز الخامس. أما نابولي فتوقف رصيده عند 67 نقطة في المركز الثاني بفارق عشرين نقاط عن يوفنتوس الذي حقق اللقب رسمياً يوم السبت.