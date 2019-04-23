الأسطورة إنييستا قائداً جديداً لفيسل كوبي

منح نادي كوبي فيسل المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أندريس إنييستا شارة القيادة بعد أسبوع من تخلي زميله الألماني لوكاس بودولسكي عنها.



وأعلن النادي على "تويتر" أن الأسطورة الإسباني الذي انضم إلى كوبي قبل أقل من عام سيرتدي شارة القيادة وسيعاونه الثنائي الياباني دايغو نيشي وهوتارو ياماغوتشي.



ورغم وجود نجوم عالميين مثل إنيستا وبودولسكي وديفيد فيا في صفوفه يحتل كوبي المركز 11 بين 18 ناديا في الدوري بعد أن خسر ثلاث من آخر أربع مباريات.

وفي الأسبوع الماضي غادر المدرب خوان مانويل ليلو النادي وعاد تاكايوكي يوشيدا لفترة ثانية في كوبي. وبعد رحيل ليلو تنحى بودولسكي عن قيادة الفريق وألمح عبر وسائل التواصل على الإنترنت إلى وجود مشاكل في النادي. وقال: توقفوا عن توقع الولاء من أشخاص لا يستطيعون التعبير بحرية وصدق عن آرائهم.



ولم يتضح بعد إذا كان يوشيدا سيبقى حتى نهاية الموسم حيث تكهنت وسائل إعلام يابانية باحتمال تولي البرتغالي أندريه فيلاس-بواش مدرب تشيلسي السابق المسؤولية في كوبي.