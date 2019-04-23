بولسن يتمنى بقاء فيرنر مع لايبزيغ

أعرب يوسف بولسن مهاجم فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم عن أمله في استمرار تيمو فيرنر، شريكه في خط الهجوم، ضمن صفوف الفريق، وذلك في ظل ما يتردد في وسائل الإعلام حول أن فيرنر بصدد الانتقال إلى بايرن ميونخ.



وقال الدنماركي الدولي بولسن (24 عاماً) في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" يوم الثلاثاء: تيمو وأنا نمثل شراكة رائعة وبالطبع أرغب في استمراره هنا.

ومن المفترض أن يستمر عقد المهاجم الألماني فيرنر مع لايبزيغ، صاحب المركز الثالث في الدوري الألماني حتى نهاية يونيو 2020 .



وكان أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ قد أشار مؤخرا إلى أن فيرنر (23 عاماً) لن يجدد عقده وأن النادي ربما يلجأ لبيعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الاستفادة ماديا من الصفقة. وقال بولسن: إنه قراره وهي مسيرته. وعليه أن يحدد ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للتغيير.