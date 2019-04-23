ستيرلنغ يطالب بعقوبات صارمة تجاه العنصرية

طالب رحيم ستيرلنغ مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا لكرة القدم بفرض عقوبة فورية على الأندية بخصم تسع نقاط من رصيدها وإجبارها على خوض ثلاث مباريات بدون جماهير في حال صدور إساءة عنصرية من مشجعيها.

ودعا ستيرلنغ مسؤولي اللعبة إلى تبني تغييرات جذرية للتصدي لهذا الخطر بعد التوقيع على بيان يطالب بعقوبات مناسبة وثابتة لأي تصرف عنصري.

وكتب ستيرلنغ في مقال في صحيفة "التايمز": أطالب بعقوبة فورية بخصم تسع نقاط مقابل أي إساءة عنصرية. تبدو هذه العقوبة قاسية لكنها ستمنع أي مشجع من ارتكاب أي إساءة عنصرية خوفا من هبوط فريقه أو تحطم آماله في نيل اللقب.



وواصل: كما يجب معاقبة النادي بخوض ثلاث مباريات بدون جماهير. وبهذه الطريقة سيخسر النادي إيراداته بسبب أي تصرف عنصري من مشجعيه.

وانضم ستيرلنغ إلى عدد من الرياضيين المحترفين والأندية في التوقيع على البيان الذي يطالب أيضا بإتاحة المزيد من الفرص للسود وممثلي الأقليات العرقية لشغل مناصب في كرة القدم وعدم معاقبة أي لاعب يغادر الملعب حال تعرضه لإساءة عنصرية.

كما دعا البيان الذي تمت صياغة بنوده بالتعاون مع مؤسسات تعمل في مجال مناهضة العنصرية مثل "كيك إت أوت" وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إلى التحلي بالمزيد من المسؤولية في معالجة هذه القضية.

وقال ستيرلنغ: في كرة القدم حول العالم يتعرض لاعبون ومشجعون ومدربون سود ومن آسيا لإساءات عنصرية. يحدث ذلك في كل يوم من كرة القدم في الشوارع إلى ملاعب دوري أبطال أوروبا. في اعتقادي لا يبذل المسؤولون عن كرة القدم جهودا كافية لحل المشكلة وهو أمر لا يخدم الرياضة.