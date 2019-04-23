شيفيلد يونايتد يقترب من العودة إلى "البريميرليغ"

اقترب شيفيلد يونايتد من التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على هال سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، يوم الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، ليحتل المركز الثاني خلف نوريتش سيتي المتصدر والذي بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان التأهل.

وبات شيفيلد يونايتد على أعتاب التأهل إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 85 نقطة، وينافسه ليدز يونايتد الثالث "82 نقطة" على البطاقة الثانية للتأهل المباشر.

ووفق "تشامبيونشيب" يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بشكل مباشر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تخوض أربعة أندية تصفيات إضافية للمنافسة على بطاقة وحيدة.

وتُلعب تصفيات التأهل بنظام الإقصاء، حيث يلتقي صاحب المركز الثالث مع المركز السادس ذهابًا وإيابًا، ويلتقي صاحبا المركزين الرابع والخامس بالطريقة ذاتها، قبل أن يتواجه الفائزان في مباراة نهائية يحتضنها ستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وشهدت الجولة الـ 44، تفريط نوريتش سيتي في حسم بطاقة التأهل بعد تعادله مع ستوك سيتي، في حين فاز شيفيلد يونايتد على هال سيتي بنتيجة مريحة، ليبقى الفريقان في المركزين الأول والثاني، بعد هزيمة ليدز يونايتد أمام برينتفورد، فيما تبقت مباراتان على نهاية البطولة.

ويحتل شيفيلد المركز الثاني برصيد 85 نقطة وفارق 3 نقاط عن ملاحقه ليدز يونايتد، وبإمكانه حسم بطاقة التأهل في حال فوزه على إبسويتش تاون "صاحب المركز الأخير"، وتعثر ليدز بالخسارة أو التعادل أمام أستون فيلا صاحب المركز الخامس والمنافس على ورقة التصفيات، وفي حال فوز شيفيلد يونايتد وليدز في الأسبوع الـ 45، ستتضح الحسابات في الجولة الأخيرة من المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم نادي شيفيلد يونايتد تعود إلى الأمير عبدالله بن مساعد، والذي نشر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الاثنين: الحمدلله رب العالمين، فارق 3 نقاط و11 هدفا وباقي مباراتان للوصول إلى البريميرليغ، اللهم تمم، لم نصل بعد.

ويسعى شيفيلد يونايتد لاستعادة مكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاسيما وأنه يعد من الأندية التي تمتلك تاريخا عريقا في الكرة الإنجليزية، ويمتلك في خزينته لقب دوري إنجليزي، بجانب فوزه بكأس إنجلترا في 3 مناسبات.