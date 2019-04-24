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صلاح يحضر حفل أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

المصدر: العربية.نت
محمد صلاح خلال حضوره حفل مجلة "تايم" الأميركية
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شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في حفل مجلة "تايم" الأميركية الذي أقيم في نيويورك، لتكريم من تواجد في قائمة المجلة لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم.

محمد صلاح مع الممثل رامي مالك محمد صلاح مع الممثل رامي مالك

واختارك المجلة الأميركية صاحب الـ"26 عاما" ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم في 2019.

غلاف مجلة غلاف مجلة

وحضر صلاح الحفل بجانب نجوم هوليوود والسياسة والأدب كأحد أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم، ووضعت مجلة "تايم" صورة لمحمد صلاح على غلافها، وشارك صلاح صورة الغلاف الخاص به على حسابه الرسمي في "إنستغرام".

محمد صلاح خلال الحفل محمد صلاح خلال الحفل

وكان صالح ضمن ستة أسماء رياضية انضمت للقائمة، بجانب نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس، وأسطورة الغولف تايغر وودز، ونجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا.

كلمات دالّة

#ليفربول, #صلاح

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