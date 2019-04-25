أديبايور: مورينيو كاد يقتل رونالدو.. وفكرت في الانتحار

كشف المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور، اللاعب السابق لأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، كان يهتم بكافة التفاصيل ويحاسب على أي فرصة ضائعة، على عكس الفرنسي أرسين فينغر الذي وصفه بالمدرب الهادئ.

وقال إديبايرو "35 عاما" في لقاء مع "ديلي ميل" البريطانية: خلال فترة إعارتي مع ريال مدريد رأيت نقيض فينغر في جوزيه مورينيو، لأن الأول هادئ والآخر بعيد تماما عن ذلك، وأتذكر أننا تقدمنا في ريال مدريد بنتيجة 3-0 في الشوط الأول، وجاء مورينيو إلى غرفة الملابس وذهب عقله، ركل الثلاجة، وألقى عبوات المياه.. وهاجم الجميع.

وأضاف: انتقد رونالدو بعد أن سجل ثلاثية، وقال له: الكل يقول إنك الأفضل في العالم.. وأنت تلعب بشكل سيئ، أرني أنك الأفضل.

وواصل أديبايور: تحدث مع رونالدو بهذا الشكل لأنه أضاع فرصة واحدة بالرغم من أنه أحرز "هاتريك".. وكاد أن يقتله في إحدى المرات.

ويلعب أديبايور حاليا في الدوري التركي مع فريق اسطنبول باشاك شهير، ويتطلع للفوز بلقب الدوري.

وأكد أنه فكر جليا في الانتحار، وذكر: كنت في عمر الـ 16 عاما، شعرت بضعط هائل لم أستطع التعامل معه بسبب أسرتي، لأنني نشأت في بيت فقير، وكنت أتقاضيى 3 آلاف جنيه في مشواري مع نادي ميتز الفرنسي، وطلبت عائلتي شراء منزل تبلغ تكلفته 500 ألف جنيه إسترليني.

وواصل: جلست ذات ليلة وأفكر فيما أفعله في فرنسا.. فليس هناك أحد سعيد بوجودي.. وقلت ما هو سبب الاستمرار في الحياة؟ وكانت هناك صيدلية أسفل شقتي واشتريت أقراصا عديدة رغم عدم رغبتهم في بيعها لي، لكنني ذكرت بأنني أشتريها لعمل خيري في توغو، وكنت على استعدادا لتناول الأقراص ومستعد للانتحار.. ثم اتصلت بصديق وقال لي إنه لدي أشياء للعيش من أجلها ولدي القدرة على تغيير إفريقيا.