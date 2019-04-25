إشبيلية يكتسح رايو فايكانو بخماسية ويصعد للرابع مؤقتاً

اكتسح إشبيلية ضيفه رايو فايكانو 5 - صفر، يوم الخميس، في المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة ليحتل المركز الرابع مؤقتًا، بانتظار نتيجة مباراة منافسه خيتافي مع ريال مدريد، يوم الخميس، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 28 نقطة في المركز الأخير.

وتقدم إشبيلية في الدقيقة 55 عن طريق الهولندي كوينسي بروميس، ثم سجل منير الحدادي هدفين في الدقيقتين 57 و62. وفي الدقيقة 69 سجل الفرنسي صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر الهدف الرابع لفريقه، قبل أن يختتم برايان خيل مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 86.