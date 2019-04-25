تشكيلة العام في إنجلترا.. سيتي يهيمن.. وصلاح خارج القائمة

المصدر: لندن - د ب أ

هيمن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على فريق العام الذي أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين يوم الخميس، والذي ضم ستة من لاعبي سيتي.

وضم الفريق الحارس البرازيلي إيدرسون والمهاجمين رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو ولاعبي الوسط برناردو سيلفا وفرناندينيو والمدافع إيمريك لابورت، فضلا عن أربعة لاعبين من ليفربول.

ويتقدم سيتي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول في صدارة الدوري قبل ثلاث جولات على النهاية.

وسيطر ليفربول على المراكز الدفاعية بقيادة الهولندي فيرغيل فان ديك وزميليه آندي روبرتسون وترينت ألكسندر-أرنولد فضلا عن المهاجم السنغالي ساديو ماني، وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح.

وكان بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الوحيد من خارج سيتي وليفربول في تشكيلة مثالية أعلنتها الرابطة يوم الخميس.