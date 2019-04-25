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ريال مدريد يستعيد خدمات كورتوا قبل ملاقاة خيتافي

المصدر: مدريد - د ب أ
كورتوا لم يشارك في أي مباراة مع ريال مدريد تحت قيادة زيدان
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استعاد نادي ريال مدريد جهود حارسه البلجيكي الدولي تيبو كورتوا خلال مواجهته أمام مضيفه خيتافي مساء يوم الخميس في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه غياب داني سيبايوس وماركوس يورينتي لأسباب فنية.

وغاب كورتوا عن النادي الملكي منذ أواخر الشهر الماضي بسبب الإصابة في الفخذ الأيمن، ولم يشارك كورتوا في أي مباراة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد الشهر الماضي لتدريب الفريق، وخلال الفترة الماضية تكفل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بحراسة مرمى النادي الملكي.

كلمات دالّة

#زيدان, #ريال مدريد, #كورتوا

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