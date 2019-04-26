زيدان يُشيد بموهبة دياز رغم التعادل أمام خيتافي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن جميع لاعبيه سيحصلون على فرصة للمشاركة في المباريات خلال ما تبقى من مشوار الفريق في بطولة الدوري الإسباني "الليغا" هذا الموسم.

وقال زيدان عقب تعادل ريال مدريد يوم الخميس مع مضيفه خيتافي بدون أهداف ضمن منافسات المرحلة الـ 34 من الليغا: الخطة التي وضعناها لايسكو هي نفس الخطة التي وضعناها من أجل الجميع، هنا الجميع يحظى بالأهمية، التشكيل الذي أختاره يسمح للجميع بالمشاركة.

وعلى جانب آخر أشاد زيدان باللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية، إبراهيم دياز، النجم الصاعد بقوة في صفوف ريال مدريد، حيث قال: أنا سعيد لأنه قدم مباراة جيدة للغاية، إنه لا يخشى شيئا ويتمتع بالسرعة.

وأضاف زيدان قائلا: قدمنا مباراة جيدة للغاية، كنا نستحق ما هو أكبر اليوم لأننا صنعنا فرصا خاصة في الشوط الأول، لست سعيدا بالنتيجة ولكنني سعيد بمستوى اللعب والتركيز الذي تحلى به اللاعبون.