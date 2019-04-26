سولشاير: أثق في دي خيا.. وبوغبا لن يرحل

أكد النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يزال يثق في حارس مرمى فريقه، الإسباني دافيد دي خيا، واصفا إياه باللاعب الأفضل في الفريق خلال السنوات الست أو السبع الأخيرة.

وقال سولشاير يوم الجمعة متحدثا عن الحارس الإسباني: أثق في دافيد، هو بالنسبة لي اللاعب الأفضل في مانشستر يونايتد خلال السنوات الست أو السبع الأخيرة، لقد كان رائعا بحق ونجح في اجتياز عقبات صعبة، دافيد سيكون بخير، لا تقلقوا.

وعلى جانب آخر، أشار سولشاير إلى أن نجم وسط فريقه، الفرنسي بول بوغبا، سيبقى مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، رغم الشائعات المتكررة حول احتمالية انتقاله لريال مدريد الإسباني.

واستطرد المدرب النرويجي قائلا: يمكنني أن أؤكد لكم أنه الآن يتطلع لتحقيق الانتصارات مع مانشستر يونايتد، إنه يصنع الفرص ويسجل الأهداف، إنه يقوم بعمل ضخم.

يشار إلى أن بوغبا سجل هذا الموسم 16 هدفا مع مانشستر يونايتد، كما صنع 11 هدفا أخرى.

وشدد سولشاير على أن بوغبا قدم موسما رائعا حتى الآن، واختتم قائلا: إنه إنسان، وجميعنا يرغب في أن يقوم بالأمور على نحو جيد، إنه قائدنا في غرفة خلع الملابس وفي الملعب.