أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً صعباً على بلد الوليد

انتزع فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا من ضيفه بلد الوليد 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيك بلباو مع ألافيس 1 - 1.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعب بلد الوليد خواكين فيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشرين لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لبلد الوليد هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11.

وفي المباراة الثانية، تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 - 1. وتقدم بلباو بهدف سجله بينات اتشيبريا في الدقيقة 41 ،وتعادل بورخا باستون لفريق ألافيس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع بلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، كما رفع ألافيس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

وبإمكان برشلونة أن يتوج رسميا بلقب الدوري لهذا الموسم في حال فوزه على ليفانتي في وقت لاحق من اليوم، بدون الانتظار لنتائج الجولات المتبقية. وفي حال فوز برشلونة، سيضمن التتويج باللقب بصرف النظر عن نتائجه أو نتائج أتلتيكو في المباريات الثلاث المتبقية للموسم بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين والتي تصب في مصلحة برشلونة الذي فاز بمجموع مباراتي الدور الأول والثاني 3 - 1.