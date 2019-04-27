بيريرا يطالب لاعبي يونايتد بالفوز على تشيلسي

شدد البرازيلي أندريس بيريرا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، على أهمية تحقيق الفوز على تشيلسي في المباراة المقررة بين الفريقين يوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال وثلاث نقاط أمام تشيلسي صاحب المركز السادس، حيث لا يزال الصراع مشتعلا على المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



ودعا بيريرا زملاؤه بالفريق ببذل أقصى الجهد من أجل حصد النقاط الثلاث في المباراة التي ستكون حاسمة بشكل كبير في المنافسة على المشاركة الأوروبية.



وأكد بيريرا في تصريحات نشرها مانشستر يونايتد بموقعه على الإنترنت يوم السبت: إنها مباراة يجب الفوز بها. يجب أن نثبت طموحنا لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، وفي مباريات كهذه، يجب أيضا استعراض المستويات وإثبات الجدارة بالمشاركة في دوري الأبطال.