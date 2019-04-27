شالكه يحرم دورتموند الصدارة المؤقتة ويهزمه برباعية

تلقت آمال فريق بوروسيا دورتموند في التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" هذا الموسم ضربة موجعة بعد الخسارة أمام شالكه 2 - 4 يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري.

وشهدت أيضا هذا الجولة فوز فورتونا دوسلدورف على فيردر بريمن 4 - 1 وهانوفر على ماينز 1 - صفر ولايبزيغ على فرايبورغ 2 - 1 وتعادل آينتراخت فرانكفورت مع هيرتا برلين سلبيا.

وسجل أهداف شالكه دانييل كاليوري، هدفين، الأول في الدقيقة 18 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 62 وساليف ساني في الدقيقة 28 وبريل إيمبولو في الدقيقة 86، فيما سجل هدفي دورتموند ماريو غوتزة وأكسيل فيتسيل في الدقيقتين 14 و84. وشهدت المباراة طرد لاعبين من دورتموند هما ماركو رويس وماريوس وولف في الدقيقتين 60 و65.

وتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 69 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف بايرن ميونخ، الذي يمكنه توسيع الفارق إلى أربع نقاط في حال فوزه على نورنبرج يوم الأحد، فيما رفع شالكه رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.