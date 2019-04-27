90 دقيقة تفصل شيفيلد يونايتد عن الصعود

اقترب فريق شيفيلد يونايتد للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" في الموسم، المقبل، عقب انتصاره على إيبسويتش تاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برامال لين في الجولة الـ45 وقبل الأخيرة من بطولة دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وسجل هدفي شيفيلد في المباراة، كل من سكوت هوغان في الدقيقة 24 من اللقاء، ليضيف زميله جاك كونييل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وبهذه الفوز، ابتعد شيفيلد يونايتد بالمركز الثاني في سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى، برصيد 88 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليدز يونايتد الثالث، ومع فارق أهداف يصل إلى 13 هدفاً، علماً بأن الأخير لديه مباراة أقل من شيفيلد، وبحاجة إلى أن يفوز في مباراتيه بفارق أهداف أكثر من 13، وخسارة شيفيلد في الجولة الأخيرة ليتأهل مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل فريق نوريتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بينما هبط كل من فولهام وهدرسفيلد تاون للدرجة الأولى.