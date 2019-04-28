إنتر يتعادل مع يوفنتوس ويبتعد في المركز الثالث

خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت إنتر ميلان بضيفه يوفنتوس، يوم السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز روما على ضيفه كالياري 3 - صفر وبولونيا على إمبولي 3 - 1.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله رادجا ناينغولان في الدقيقة السابعة وتعادل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في الدقيقة 62. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية محققا لقبه الثامن على التوالي والرابع والثلاثين بشكل عام. وكان يوفنتوس ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بخسارته أمام أياكس 2 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي المباراة الثانية، فاز روما على كالياري 3 - صفر. وسجل أهداف روما فيدريكو فازيو وخافيير باستوري واليكساندر كولاروف في الدقائق الخامسة والثامنة و86. ورفع روما رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق بولونيا تأخره بهدف أمام ضيفه إمبولي إلى فوز 3 - 1.

وتقدم إمبولي بهدف سجله ماركو باجاك في الدقيقة 17 وتعادل روبيرتو سوريانو لبولونيا في الدقيقة 52 ثم أضاف ريكاردو أورسوليني الهدف الثاني لبولونيا في الدقيقة 82 قبل أن يختتم نيكولا سانسوني أهداف بولونيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع بولونيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد إمبولي عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر.