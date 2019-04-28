خسارة جديدة لفالنسيا تبعده عن التأهل إلى دوري الأبطال

أهدر فالنسيا فرصة ذهبية لموصلة المنافسة القوية على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وسقط في فخ الهزيمة بهدف أمام إيبار يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية وخيتافي. وفي المقابل استعاد إيبار نغمة الانتصارات وحقق أول فوز له في آخر خمس مباريات خاضها بالبطولة ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويقفز للمركز التاسع.



وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع البديل شارلز دياز الذي لعب في الدقيقة 80 .