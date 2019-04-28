رومينيغه يتمنى عودة تشابي ألونسو إلى بايرن مدرباً

كشف كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني بأنه يود الاستعانة مجددا بخدمات نجم كرة القدم الإسباني السابق تشابي ألونسو كمدرب في النادي البافاري.

ولعب ألونسو لبايرن ميونخ من 2014 إلى 2017 وتألق في خط وسط الفريق قبل إعلان اعتزاله. وقال رومينيغه ، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية يوم الأحد : تشابي ألونسو كان أفضل لاعب خط وسط في بايرن. لم يكن الأسرع لكنه كان الأذكى والأمهر خططيا من بين جميع اللاعبين الذين شاهدتهم. لاعب رائع وشخصية قوية ، ويتحدث أربع لغات منها الألمانية التي يتحدثها بطلاقة. شخص نبيل بالفعل.

ولدى سؤاله عما إذا كان تشابي (37 عاماً) سيعود للنادي من خلال منصب بارز ، قال رومينيغه بوضوح : لا ، كمدرب. يتمرن تشابي على التدريب في إسبانيا. سيتولى تدريب فريق الشباب (تحت 19 عاما) بريال مدريد الموسم المقبل. أعتقد أنه يتعين علينا بذل الجهد لإعادته إلى بايرن في وقت ما.

وكان تشابي انتقل إلى بايرن في 2014 قادما من ريال مدريد الإسباني كما لعب في الماضي لفريقي ريال سوسييداد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وخلال مسيرته مع بايرن، فاز مع الفريق بلقب واحد في كأس ألمانيا وثلاثة ألقاب في الدوري الألماني (بوندسليغا) إضافة للقب كأس السوبر الألماني.