سيتي يكسر عناد بيرنلي ويواصل صدارته

واصل مانشستر سيتي حملته الناجحة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا بهدف على مضيفه بيرنلي اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

واستعاد مانشستر سيتي، الذي حقق انتصاره الثاني عشر في المسابقة على التوالي، صدارة ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 92 نقطة، متفوقا بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، قبل مرحلتين فقط على نهاية المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ 16 مارس الماضي، عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفرض مانشستر سيتي هيمنته على مجريات المباراة بالكامل، حيث تبارى لاعبوه في إهدار العديد من الفرص المحققة، خاصة في الشوط الثاني، في ظل بسالة دفاع بيرنلي وحارس مرماه توم هيتون، الذي حال دون تسجيل الفريق السماوي لعدد كبير من الأهداف، قبل أن يتقمص النجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 63.

ورفع أغويرو رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 20 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة مع السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول، بفارق هدف خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول، الذي يتربع على الصدارة منفردا.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة أمام ضيفه ليستر سيتي ومضيفه برايتون، حتى يتوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، دون النظر لمباراتي ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد وضيفه وولفرهامبتون في المرحلتين المقبلتين للبطولة.