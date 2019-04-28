ليستر يهزم أرسنال بثلاثية ويتقدم إلى المركز الثامن

تقدم فريق ليستر سيتي إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه أرسنال 3-صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.



وتقدم يوري تيليميناس بهدف لليستر في الدقيقة 59 ثم أضاف جيمي فاردي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، علما أن أرسنال لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد أينسلي مايتلاند نيلس لحصوله على الإنذار الثاني.



الفوز رفع رصيد ليستر إلى 51 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس.