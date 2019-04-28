يونايتد وتشيلسي يفشلان في الفوز واستغلال خسارة أرسنال

أضاع مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي نقطتين ثمينتين في سباقهما نحو التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما تعادلا 1 - 1 يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة المحلية.

وظل تشيلسي، الذي لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، في المركز الرابع برصيد 68 نقطة، فيما بقي يونايتد، الذي اكتفى بتحقيق فوزين خلال مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، في المركز السادس برصيد 65 نقطة.

وجاء هدفا المباراة بأقدام إسبانية، حيث بادر خوان ماتا بالتسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل ماركوس ألونسو لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 43، مستغلا هفوة قاتلة من الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى أصحاب الأرض.

وبعدما ضمن مانشستر سيتي، المتصدر، وأقرب ملاحقيه ليفربول، تأهلهما لدوري الأبطال في ظل ابتعادهما بفارق كبير من النقاط عن ملاحقيهما، بات الصراع محتدما للغاية من أجل الحصول على بطاقتي التأهل المتبقيتين لأمجد الكؤوس الأوروبية بين أربعة فرق قبل مرحلتين على نهاية البطولة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين أمام تشيلسي، فيما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة أمام يونايتد.