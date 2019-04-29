إشبيلية وخيتافي يلحقان بفالنسيا ويفشلان في سباق مقاعد "الأبطال"

تساقطت فرق إشبيلية وخيتافي تباعا وأهدر كل منها فرصة ذهبية لتعزيز فرصه في الفوز بالمركز الرابع في الدوري الإسباني لكرة القدم آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأهدر إشبيلية فرصة خطفه المركز الرابع بعدما خسر أمام مضيفه جيرونا 1 - صفر، وخسارة خيتافي أمام مضيفه ريال سوسييداد 1 - 2، وفي المرحلة ذاتها، خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء فياريال مع ضيفه هويسكا.

وكان بإمكان خيتافي الانفراد بالمركز الرابع إذا حقق الفوز على مضيفه ريال سوسييداد لكنه مني بالهزيمة على غرار منافسيه فالنسيا وإشبيلية.

واستعاد إيبار نغمة الانتصارات وحقق أول فوز له في آخر خمس مباريات خاضها بالبطولة ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويقفز للمركز العاشر كما ضمن هذا الفوز بقاء إيبار في دوري الدرجة الأولى وعدم هبوطه بغض النظر عن باقي النتائج.

واستعاد جيرونا نغمة الانتصارات بعد ست هزائم متتالية وخطف فوزا ثمينا على إشبيلية بهدف نظيف سجله كريستيان بورتوغيس في الدقيقة 62 ليرفع رصيده إلى 37 نقطة ويتقدم للمركز السابع عشر ويبدأ رحلة الهروب من شبح الهبوط.

والفوز هو الأول لجيرونا على ملعبه منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي كما خفف هذا الفوز من الضغوط الواقعة على إيزيبيو ساكريستان المدير الفني للفريق بعدما مني بست هزائم متتالية في الفترة الماضية.

وقدم الفريق عرضا جيدا في مباراة اليوم وتصدت العارضة لضربة رأس رائعة من برناردو إسبينوزا في الشوط الأول فيما ظهر أشبيلية بعيدا عن مستواه المعهود. وكسر بورتوغيس حاجز الصمت في المباراة عندما أحرز هدف الفوز في الدقيقة 62 بمرمى فريقه إشبيلية الذي كان على أعتاب الانتقال إليه في الموسم الماضي.

وفي المباراة الأخرى، استعاد سوسييداد اتزانه في المسابقة بعد ثلاث هزائم وتعادل وحيد وحقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالبطولة ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع فيما تجمد رصيد خيتافي عند 55 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف إشبيلية. وأنهى سوسييداد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي ويليان من ضربة جزاء في الدقيقة 21 . وعزز الفريق فوزه في الشوط الثاني بهدف آخر أحرزه ميكيل أويارزابال في الدقيقة 53 قبل أن يحرز سامو سايث هدف حفظ ماء الوجه لخيتافي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر هويسكا نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 أمام مضيفه فياريال.

وظل هويسكا في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة برصيد 30 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف مراكز الأمان قبل ثلاث مراحل على نهاية البطولة. في المقابل، رفع فياريال، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع عشر. وتقدم بابلو فورنالس لمصلحة فياريال في الدقيقة 30، في حين تعادل خوان أفيلا لهويسكا في الدقيقة 78.

وأنهى هويسكا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خورخي بوليدو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حيث تلقى البطاقة الحمراء مباشرة بسبب تعمده إعاقة فورنالس، الذي كان في وضع انفراد بالمرمى.