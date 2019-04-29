بايرن يتعادل مع نورنبيرغ ويهدر فرصة الابتعاد بالصدارة

فشل فريق بايرن ميونخ في استغلال تعثر، ملاحقه، بوروسيا دورتموند على الوجه الأمثل وسقط في فخ التعادل 1 - 1 أمام مضيفه نورنبرغ يوم الأحد، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" والتي شهدت أيضا فوز فولفسبورغ على هوفنهايم 4 - 1.

وتقدم نورنبرغ بهدف سجله ماتيوس بيريرا في الدقيقة 48، وتعادل سيرج نابري لبايرن ميونخ في الدقيقة 75. وأهدر تيم ليبولد لاعب نورنبرغ ركلة جزاء في الدقيقة 89.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند الذي تجددت آماله في استمرار المنافسة على اللقب، وذلك بعد خسارته 2 - 4 أمس أمام شالكه.

في المقابل، حصد نورنبرغ نقطة مهمة في صراعه عن الابتعاد عن الهبوط حيث رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق خمس نقاط خلف شتوتغارت صاحب المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في الدوري.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما سيطر فريق بايرن ميونخ على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى نورنبرغ بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وسط دفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي نورنبرغ مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وقتما تتاح امامهم الفرصة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة 23 عندما سدد ديفيد ألابا كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء نورنبرغ إلا أن الحارس كريستيان ماثينيا لمس الكرة لتصطدم بالعارضة وترتد إلى داخل منطقة الجزاء قبل ان يشتتها الدفاع لتضيع فرصة هدف مؤكد لبايرن. واصل بايرن ميونخ محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم لتظهر المساحات في دفاعه وهي ما استغله فريق نورنبرغفي شن هجمات مرتدة. وفي الدقيقة 35، كاد نورنبرغ أن يسجل هدف التقدم عندما توغل ماثيو بيريا بالكرة حتى دخل منطقة جزاء بايرن ميونخ وسدد كرة ارضية لكنها مرت بجوار القائم

بعدها بدقيقة كاد ماتس هوميلز، مدافع بايرن ميونخ، أن يمنح فريق نورنبرغ هدف التقدم بعدما مرر الكرة بشكل خاطئ للحارس زفين اولريتش، الذي تمكن من ابعاد الكرة في اللحظة الأخيرة قبل أن تصل إلى ادوراد لوين. وفي الدقيقة 40 أهدر نورنبرغ فرصة تسجيل هدف التقدم عنما وصلت الكرة إلى ماتيوس بيريا داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية تصدى لها اولريتش. ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48 سجل نورنبرغ هدف التقدم ،عندما مرر سيبستيان كيرك كرة عرضية أرضية قابلها ادوارد لوين بتسديدة قوية تصدى لها اولريتش لترتد إلى بيريرا على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية رائعة عانقت الشباك.

كثف فريق بايرن ميونخ من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل لتظهر المساحات في دفاعه، والتي بدأ فريق نورنبرغ في استغلالها لشن الهجمات المرتدة. وكاد بايرن ميونخ أن يعادل النتيجة في الدقيقة 60 عندما مرر خاميس رودريغيز الكرة إلى ليون غوريتسكا لينفرد بالحارس ماثينيا قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 69 كاد خاميس رودريغيز أن يسجل هدف التعادل لبايرن ميونخ ،عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء ليلمسها الحارس ماثينيا قبل أن تصطدم بالعارضة وتخرج لركلة ركنية لم تستغل. وأسفرت هجمات بايرن ميونخ المتتالية عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 ،عندما مرر كينغسلي كومان كرة عرضية حاول روبيرت باور لاعب نورنبرغ ابعادها لتصطدم بركبة سيرج نابري وتدخل المرمى. وعلى عكس سير اللعب احتسب الحكم ركلة جزاء لنورنبرغ في الدقيقة 89 ،ليسددها تيم ليبولد لكن كرته اصطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع انفرد كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ بالحارس ماثينيا من منتصف الملعب ولكنه سدد الكرة ليتألق الحارس ويتصدى لها قبل. واستمرت محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز لكنهما فشلا في ذلك ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1/1.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق فولفسبورغ تأخره بهدف أمام مضيفه هوفنهايم إلى فوز 4 - 1.

وتقدم هوفنهايم بهدف سجله آدم شالاي في الدقيقة التاسعة، وتعادل ويليام فورتادو لفولفسبورغ في الدقيقة 41، ثم أضاف فوتر فيغورست الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 69، ثم سجل ماكسيمليان أرنولد الهداف الثالث في الدقيقة 85، قبل أن يسجل فيغورست الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 88.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، ليجدد آماله في اللعب بالبطولات الأوروبية، حيث تفصله نقطتين فقط عن المراكز المؤهلة للعب في الدوري الأوروبي، وخمس نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للعب في دوري الأبطال.

وتوقف رصيد هوفنهايم عند 50 نقطة في المركز السابع، الذي يؤهل صاحبه للعب دور فاصل للتأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.