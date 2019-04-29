بواتينغ: سأرحل عن برشلونة بعد التتويج بدوري الأبطال

المصدر: برشلونة - د ب أ

أكد الغاني الدولي كيفين برنس بواتينغ يوم الاثنين أنه سيرحل عن فريقه برشلونة الإسباني في نهاية الموسم، بعد التتويج بلقب النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.

وقال بواتينغ "32 عاما" لمحطة "دي.ايه.زد.ان" التليفزيونية :عندما أفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالتأكيد سأرحل، سأرحل إلى نادي أخر ألعب معه لموسمين أو ثلاثة، أريد أن أكون قدوة للاعبين الصغار، بعد نهاية مسيرتي أريد أن أعمل كوكيل لاعبين.

وانضم بواتينغ إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف ساسولو الإيطالي.

ويلعب بواتينغ مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2018 -2019، ويتضمن العقد بندا يسمح بشراء اللاعب مقابل ثمانية ملايين يورو "1ر9 مليون دولار".

وخاض بواتينغ مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم وتنقل بين صفوف توتنهام وبورتسموث وبوروسيا دورتموند واينتراخت فرانكفورت وشالكة وميلان وساسولو.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني يوم السبت الماضي وتأهل الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا بجانب بلوغه المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا حيث يواجه ليفربول الإنجليزي.