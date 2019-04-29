بوكيتينو: أحلم بالوصول إلى "القمر" مع توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إنه يعيش الحلم مع استعداد فريقه لاستضافة أياكس أمستردام في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء وهي أهم مواجهة للفريق اللندني في البطولة البارزة في 57 عاما.

ويشهد الموسم التي انطلق بدون التعاقد مع أي لاعب وتأجيل افتتاح الملعب الجديد الذي تكلف مليار جنيه إسترليني "1.29 مليار دولار" إمكانية بلوغ الفريق نهائي البطولة، الذي سيقام في مدريد، لأول مرة على الإطلاق.

لكن الطريق ما زال طويلا، إذ سيكون فريق أياكس الشاب عقبة في طريق تشكيلة توتنهام التي تفتقر للمهاجمين هاري كين وسون هيونغ-مين.

وأشار بوكيتينو إلى أن فريقه يجب أن يسعى للوصول إلى القمر، وأبلغ الصحافيين يوم الاثنين: أنا أعيش الحلم. عشت حلمي بالفعل، عندما وصلت إلى هنا قبل خمسة أعوام كان بلوغ توتنهام الدور قبل النهائي حلما، عندما تحلم يجب أن تحلم بالوصول إلى القمر. يجب عدم وضع أي حدود لأحلامك، عندما تضع أكبر أحلامك هنا "وأشار إلى يده" فأنك تحلم بقارورة بدون ماء.

مع غياب الهداف كين بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في دور الثمانية وإيقاف سون فالظروف ليست مثالية لتوتنهام الذي يخوض الدور قبل النهائي لأول مرة منذ 1962 عندما خسر أمام بنفيكا، كما سيغيب الثنائي هاري وينكس وإيريك لاميلا وبدأ الفريق مرهقا في الخسارة 1-صفر أمام وست هام يونايتد في الدوري يوم السبت وهي أول هزيمة في خمس مباريات على الملعب الجديد.

وعلى النقيض حصل أياكس على أسبوع راحة لكن بوكيتينو لا يسعى لخلق الأعذار، وقال بوكيتينو الذي ما زال يسعى خلف لقبه الأول مع توتنهام: فرصة وصول توتنهام الدور قبل النهائي لا تتكرر دائما، من المستحيل تغيير الظروف. من المستحيل أن نكون مرهقين. من المستحيل ألا نشعر بالحماس. لا أشك في أننا نملك الطاقة الكافية.

واستعد توتنهام، الساعي لبلوغ أول نهائي قاري منذ تغلبه على أندرلخت بركلات الترجيح في كأس الاتحاد الأوروبي في 1984، جيدا لمواجهة بطل أوروبا أربع مرات.

ونفى بوكيتينو أن التعادل بدون أهداف سيكون نتيجة جيدة أمام الفريق الشاب الذي أخرج ريال مدريد يوفنتوس.

وأضاف المدرب الأرجنتيني الذي يأمل في عودة لاعب الوسط موسى سيسوكو من إصابة في الفخذ: أنا متفائل جدا. نعتقد أننا نستطيع الفوز بالمباراة، وصلنا إلى هذا الدور بالأداء الجماعي. لا نملك اختيارات عديدة لكننا متفائلون. خوض الدور قبل النهائي بدوري الأبطال في ملعبنا الجديد أمر لم يفكر فيه أحد قبل عدة أشهر.