توخيل يدين اعتداء نيمار تجاه مشجع رين

أدان الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، يوم الاثنين، سلوك نجم الفريق البرازيلي نيمار تجاه أحد مشجعي رين بعد خسارة فريقه نهائي مسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بركلات الترجيح، يوم السبت.

ووجه نيمار لكمة لأحد مشجعي رين لدى توجهه الى المنصة الرسمية لمدرجات ملعب ستاد دو فرانس، بعدما تبادل معه بعض الكلمات، في خطوة أقر الدولي البرازيلي لاحقا بأنها كانت تصرفا خاطئا من قبله.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي يوم الاثنين :لا أحب ذلك إطلاقا، لا يمكن القيام بذلك، ببساطة لا يمكن القيام بذلك، ليس سهلا الصعود الى المنصة بعد الخسارة. الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة إلي وبالنسبة إلى الجميع. لكن يجب علينا تقبل هذا الأمر. اذا خسرنا، يتعين علينا اظهار الاحترام، انه أمر ضروري جدا، لا يمكن الدخول في تحد مع مشجع.

وفي أشرطة مصورة تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، وهو يتجادل مع أحد مشجعي رين لدى توجهه مع زملائه الى المنصة الرسمية لمدرجات ملعب ستاد دو فرانس بعد خسارة النهائي بركلات الترجيح 6-5 "2-2".

وأظهرت الأشرطة نيمار وهو يقوم بإبعاد الهاتف النقال للمشجع الذي بدأ وكأنه يقوم بتصويره، قبل أن يتبادل وإياه بضع كلمات، سبقت قيام المهاجم البرازيلي بتوجيه لكمة نحو وجه المشجع.

وأقر نيمار بأنه تصرف بشكل خاطئ وكتب في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع "إنستغرام"، :هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ، في إشارة إلى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه.

وعلق نادي باريس سان جرمان على الحادثة ببيان ليل يوم السبت اعتبر فيه أن الشخص المعني هو صديق لأحد لاعبي رين ووجه إهانات الى كل اللاعبين من أجل إثارة ضجة.

ويواجه نيمار عقوبة الإيقاف لمباريات عدة بسبب هذه الحادثة علما بأنه أوقف ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد توجيهه شتائم لحكم مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية، على إثر خروج فريقه خاسرا على ملعبه "1-3" بعد فوزه ذهابا على ملعب أولد ترافورد 2-صفر، وكان نيمار غائبا عن تشكيلة فريقه ضد يونايتد بسبب الإصابة.