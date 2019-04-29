رسمياً.. الاتحاد الإسباني يغير نظامي كأسي السوبر والملك

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجراء تغييرات في نظامي بطولتي كأس الملك وكأس السوبر المحلية بدءا من موسم 2019-2020 خلال اجتماع يوم الاثنين.



وصادق الاتحاد الإسباني على الاكتفاء بمباراة واحدة في مواجهات كأس الملك باستثناء الدور قبل النهائي الذي سيلعب من مباراتي ذهاب وإياب.

ولن تشارك الأندية المتنافسة في كأس السوبر الإسبانية، وهي برشلونة فالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، في أول دورين بكأس الملك، على أن يقام النهائي يوم 18 أبريل 2020.



وتغير نظام كأس السوبر لتصبح بطولة رباعية بدلا من مباراة واحدة بين بطلي دوري الدرجة الأولى وكأس الملك. وستضم الكأس المستحدثة طرفي نهائي كأس الملك بجانب بطل الدوري ووصيفه. وفي حال تكرار فريق سيتم اختيار الفريق التالي في جدول ترتيب الدوري.



وتقام كأس السوبر في يناير بدلا من بداية الموسم إذ تُلعب منافسات الدور قبل النهائي يومي الثامن والتاسع من يناير، بينما يقام النهائي يوم 12 من الشهر ذاته.