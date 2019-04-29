عبدالله بن مساعد: سأكون مالك شيفيلد الوحيد مستقبلاً

كشف الأمير عبدالله بن مساعد مالك نصف أسهم نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أنه يهدف إلى امتلاك النادي بشكل كامل في المستقبل، وذلك عقب التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد لأول مرة منذ 12 عاماً.

وقال الأمير عبدالله لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": أهدف إلى أن أكون المالك الوحيد لنادي شيفيلد يونايتد مستقبلاً، بعد انتهاء الإجراءات القضائية بيني وبين الشريك كيفين ماكابي، وكلي ثقة بالقضاء البريطاني وموقفي.

وواصل: تحملت مصاريف النادي في العامين الأوليين من امتلاكي نصف الأسهم، وتشاركنا أنا وكيفن التكاليف في العامين الثالث والرابع، وفي كل عام كان هناك عجز بين 10 و12 مليون جنيه إسترليني، نضطر لدفعها كملاك.

وختم: كل من يعرف الدوري الإنجليزي وتحديداً "تشامبيون شيب" يعرف أنه دوري صعب كون كل فريق مرشح لهزيمة الآخر، لكن قدرنا على تحقيق النجاح بميزانية بسيطة مقارنة بالمنافسين.