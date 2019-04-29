لوكاكو ليس متأكداً من استمراره مع مانشستر يونايتد

اعترف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بأنه ليس متأكداً من استمراره ضمن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المقبل.



ولدى سؤاله ، عقب مباراة تشيلسي التي انتهت بالتعادل 1 - 1 ، عما إذا كان سيستمر مع مانشستر في الموسم المقبل، قال لوكاكو في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" يوم الاثنين: لا أعرف، فأنا لست هنا للتعامل مع شائعات. مازلت مرتبطا بعقد.



وواجه لوكاكو صعوبة في البقاء ضمن التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد أولي غونار سولشاير، الذي يفضل عادة إشراك ماركوس راشفورد في الهجوم.



ورغم التطور الذي استعرضه لدى مشاركته ضمن التشكيل الأساسي في المباراة أمام تشيلسي يوم الأحد، حيث لعب دورا بارزا في الهدف الذي سجله خوان ماتا للفريق، لا يزال سجل لوكاكو خاليا من الأهداف خلال آخر ثماني مباريات له في كل المسابقات، وهو ما عزز توقعات اقتراب رحيله عن الفريق.