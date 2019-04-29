ميلان يخسر أمام تورينو وينزل للمركز السابع

أهدر ميلان فرصة التمسك بالرمكز الرابع بعدما خسر أمام تورينو، 2 - صفر، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري، والتي شهدت فوز نابولي على ضيفه فروسينوني بالنتيجة نفسها.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل كييفو مع بارما 1 - 1 وسبال مع جنوى بذات النتيجة وفوز لاتسيو على سامبدوريا 2 - 1.

وسجل هدفي نابولي درايس ميرتينز وأمين يونس في الدقيقتين 19 و49. ورفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط. وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية محققا لقبه الثامن على التوالي والرابع والثلاثين بشكل عام.

وفي المباراة الثانية، تعادل كييفو مع بارما 1 - 1.

وتقدم بارما بهدف سجله جوراي كوشكا في الدقيقة 38 وتعادل ريكاردو ميجيورني لكييفو في الدقيقة 66. ورفع بارما رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع كييفو رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين الأخير، حيث كان تأكد هبوطه.

وفي المباراة الثالثة، تعادل سبال مع جنوى 1 - 1.

وسجل هدف سبال فيليبي دال بيلو في الدقيقة 36 ، فيما سجل هدف جنوه وجيانلوكا لابادولا في الدقيقة 57. ورفع سبال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع جنوه رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز لاتسيو على سامبدوريا 2 - 1.

وسجل هدفي لاتسيو فيليبي كايسيدو في الدقيقتين الثالثة و19، فيما سجل هدف سامبدوريا فابيو كوالياريلا في الدقيقة 57. وأكمل سامبدوريا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد غاستون راميريز. ورفع لاتسيو رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 48 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الخامسة، تلقت آمال ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا ضربة موجعة بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام تورينو صفر - 2.

وسجل هدفي تورينو أندريا بيلوتي من ركلة جزاء في الدقيقة 58 وأليكس بيريغوير في الدقيقة 69. وشهدت المباراة طرد أليسيو رومانيولي لاعب ميلان في الدقيقة 81 لحصوله على إنذارين.

وتوقف رصيد ميلان عند 56 نقطة في المركز السابع، بفارق المواجهات المباشرة خلف تورينو، صاحب المركز السادس، وأتالانتا صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطتين خلف روما، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.