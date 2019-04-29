وفاة لاعب التشيك في حادث سيارة بتركيا

توفي يوسف شورال لاعب المنتخب التشيكي وألانيا سبور التركي بعد إصابته في حادث تعرضت لها الحافلة التي كانت تقله هو ومجموعة من زملائه.



وأوضح ألانيا سبور عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن شورال مهاجم منتخب التشيك، توفي في المستشفى بعد تعرضه لإصابات بالغة وخضوعه لعملية جراحية، وأوضح النادي التركي أن ستة لاعبين آخرين تعرضوا لإصابات مختلفة.



وكان لاعبو ألانيا سبور في طريقهم إلى الديار بعد انتهاء المباراة التي تعادل فيها الفريق مع قيصري سبور 1 -1 يوم الأحد.