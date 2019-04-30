الإيرلندي أوشي يعتزل كرة القدم نهاية الموسم الحالي

أعلن الإيرلندي المخضرم جون أوشي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا اعتزال كرة القدم في نهاية الموسم تزامنا مع عيد ميلاده الثامن والثلاثين بعدماقضى 20 عاما في ملاعب كرة القدم عقب تخرجه في قطاعات الناشئين في مانشستر يونايتد.



وظل أوشي في صفوف مانشستر حتى 2011 حيث فاز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة والدوري الإنجليزي خمس مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة بجانب لقبين في مونديال الأندية، بعد أن شارك في 393 مباراة مع الفريق الإنجليزي، وانتقل أوشي بعدها إلى سندرلاند وقضى معه أربعة أعوام.



ويخوض أوشي آخر موسم له في كرة القدم ضمن صفوف ريدينغ حيث شارك مع الفريق في ثماني مباريات بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي وساهم في هروب الفريق من شبح الهبوط.