غودين يستعد للرحيل عن أتلتيكو والانتقال إلى إنتر ميلان

المصدر: مدريد - د ب أ

يستعد المدافع الأوروغوياني دييغو غودين للرحيل عن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد نهاية مباريات الفريق في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث لم يجدد غودين تعاقده.

ووفقا لصحيفة "ماركا" اليوم الثلاثاء فإن غودين سيعلن عن قرار الرحيل بعد المباراة أمام اشبيلية في 12 مايو المقبل، وينتهي عقد غودين مع أتلتيكو في نهاية الموسم الحالي.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة إنتر ميلان في ضم غودين، وتردد أن النادي الإيطالي توصل لاتفاق بالفعل مع اللاعب.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" فإن غودين سيحصل على راتب سنوي في إنتر يبلغ 5ر5 مليون يورو، وقضى غودين تسعة أعوام مع أتلتيكو وشارك في 380 مباراة.