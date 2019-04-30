فالفيردي: ليفربول فريق "مرعب".. وميسي جاهز

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن ليفربول الإنجليزي منافس مرعب يمكنه التفوق على أي فريق، وذلك قبل مواجهتهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



وقال فالفيردي في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل المباراة: نعلم مدى قيمة عدم السماح لليفربول بهز الشباك في مباراة، ولكن تقديم مباراة جيدة ليس كافيا. نحتاج لتقديم مباراتين قويتين وألا يتراجع مستوانا حتى لعشر دقائق... ليفربول يمكنه التفوق علينا في غضون عشر دقائق نظهر فيها بمستوى متواضع. سنحاول تحقيق الأمرين، أن نهز شباك ليفربول ونحافظ على نظافة شباكنا.



وأشار فالفيردي إلى أنه من المهم للغاية مواجهة ضغط ليفربول. وقال: في أول 15 دقيقة من كل شوط، لا يعاني اللاعبون من الإجهاد ولكن ليفربول يعمل على الضغط على منافسه، ويجب أن يكون لدينا القدرة على تخطي هذا حتى لا يصاب مرمانا بأي هدف.



وأضاف: ليس هناك التزام على أي فريق بتحقيق الفوز. ما يوجد في الأفق هو الحلم. كل الفرق التي تشارك في البطولة ترغب في خوض مثل هذه المباريات. البعض ينجح في هذا وآخرون لا ينجحون. لا يمكنك الركون إلى الراحة.



وأكد أن ليفربول فريق يشتهر بأسلوب لعب معين ولديه لاعبون متميزون ومدرب كبير ولم يشهد تغييرات كبيرة في صفوفه عن الفريق الذي بلغ النهائي الأوروبي في الموسم الماضي.



وأضاف: خوض المباراة النهائية في الموسم الماضي منحه خبرة اللعب في هذه المباريات المهمة. أراه منافسا مرعبا في كثير من الأمور.



واعترف فالفيردي بأن المباراة قد تجمع بين اثنين من أفضل الفرق في أوروبا حيث يتمتعان بإمكانيات وقدرات عالية. وقال فالفيردي: لا أعلم ما إذا كنا الفريقين الأعلى لياقة ولكننا من سنخوض المربع الذهبي. ليفربول يصارع مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي كما فزنا بلقب الدوري الإسباني.



وأضاف: ليفربول يمتلك هجوما متميزا ويتمتع بقدرة فائقة على الضغط على منافسه وهو ما كان يورغن كلوب يطبقه مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند ثم نقله إلى ليفربول. خسر ليفربول مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي.



وأعرب فالفيري عن سعادته بأن نجمه الشهير ليونيل ميسي على ما يرام وأنه على استعداد تام للمباريات الأخيرة في الموسم خاصة أنه نال قسطا جيدا من الراحة خلال الفترة الماضية.



وقال فالفيردي: الجماهير في كامب نو لعبت بالفعل دورا حاسما في الأسابيع الأخيرة. خضنا عدة مباريات في حضور أكثر من 90 ألف مشجع بكل مباراة. نأمل في أن تكون مباراة ليفربول هكذا أيضا.