نيمار "سئم" من باريس .. ويتودد إلى ريال مدريد

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، عن رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وذلك عبر رسالة بعثها إلى مواطنه مارسيلو، لاعب نادي العاصمة الإسبانية، من خلال تطبيق "واتساب" للتواصل الاجتماعي.

وذكر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني أن نيمار أرسل عبر "واتساب" رسالة إلى مارسيلو، وشاهدها العديد من زملاء مارسيلو في ريال مدريد، وقال خلالها نيمار إنه يريد اللعب في مدريد الموسم المقبل.

وأشار الصحافي الإسباني إدواردو إندا في البرنامج، إلى أن المهاجم البرازيلي يصر على مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي، وتواصل مع مارسيلو القائد الثاني في ريال مدريد.

وتدور العديد من الأخبار الصحافية حول توقيع نيمار لريال مدريد وانتقاله إلى سانتياغو برنابيو في الموسم المقبل، على الرغم من رفض النادي الباريسي لأخبار رحيل نيمار بجانب الفرنسي كليان مبابي، إلا أن التقارير الإعلامية أشارت إلى أن نيمار ووالده لم يتخليا عن فكرة رحيل البرازيلي إلى ريال مدريد.

وذكرت التقارير أن نيمار سئم من عجز باريس سان جيرمان عن تجاوز مرحلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بجانب ضعف مستوى الدوري الفرنسي، لذلك يتطلع نيمار إلى اللعب في الدوري الإسباني مرة أخرى.

وجاءت رسالة نيمار إلى مارسيلو، بعدما اعترف مهاجم باريس سان جيرمان قبل بضعة أيام، أنه يطمح للعب بجانب البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، والذي بات قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف، فيما يتردد أن الريال لا يرغب في الكشف عن نواياه بشكل علني من أجل الحفاظ على العلاقات مع النادي الباريسي، لكن يبدو أن نيمار عازم على إجبار باريس سان جيرمان برغبة انتقاله إلى مدريد.