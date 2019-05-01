الإصابة تنهي علاقة الويلزي رامسي بأرسنال

أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري، الأربعاء، أن الإصابة ستحول دون مشاركة الويلزي آرون رامسي مع فريقه أرسنال الإنكليزي في ما تبقى من الموسم الحالي، وذلك قبل انتقاله المقرر إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل.

وتعرض رامسي لإصابة هذا الشهر خلال خوضه مباراة فريقه ضد نابولي الإيطالي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم، وخرج من الملعب بعد نحو نصف ساعة من انطلاق المباراة التي فاز بها فريقه، وكانت الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وعشية استضافة النادي اللندني لفالنسيا الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي، أكد إيمري أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لن يرتدي ألوان أرسنال مجددا هذا الموسم، حتى في حال بلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية، والمقررة في 29 مايو المقبل في باكو.

ويتوقع أن يؤثر غياب رامسي الذي سينتقل إلى يوفنتوس مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، سلبا على سعي أرسنال لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، أكان من خلال إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو التتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع، مع تبقي مرحلتين فقط لنهاية الموسم.