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الحارس الإسباني كاسياس يتعرض إلى أزمة قلبية

المصدر: العربية.نت
كاسياس في صورة "أرشيفية" مع نادي بورتو
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تعرض الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، إلى أزمة قلبية وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، يوم الأربعاء.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن نادي بورتو أكد الخبر لقناة برتغالية، بعدما تعرض اللاعب للأزمة خلال تدريب الفريق، يوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة: خضع كاسياس لعملية جراحية، ولكنه الآن في حالة مستقرة وتعافى في أحد مستشفيات بورتو، ومن المتوقع أن يتم استبعاده لبقية الموسم.

وانتقل الحارس الدولي السابق من ريال مدريد إلى بورتو في 2015، ومن المنتظر أن يحتفل بيوم ميلاده الـ 38 خلال مايو الجاري.

كلمات دالّة

#كاسياس, #ريال مدريد, #بورتو

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