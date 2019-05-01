كلوب: نواجه أفضل لاعب في العالم.. ونفتقد كوتينيو بشدة

المصدر: برشلونة - د ب أ

يرى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني هو أفضل لاعب في العالم.

وقال كلوب يوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي لمباراة ليفربول أمام مضيفه برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا: شاهدت بعض اللاعبين الجيدين، وبعض اللاعبين الرائعين، ولكن بالنسبة لي فإن ميسي هو الأفضل.

وأضاف: والدي اعتاد أن يقول إن بيليه أفضل لاعب لكني كنت صغيرا للغاية لمشاهدته وهو يلعب.

ولكن كلوب حذر من أن برشلونة ليس مجرد ميسي، مضيفا: برشلونة يمتلك عشرة لاعبين أقوياء بإمكانهم حسم المباريات.

وتابع: أحد هؤلاء هو فيليب كوتينيو لاعبنا السابق الذي نفتقده بشدة لأنه لاعب من طراز عالمي، وأحببت العمل معه، لكننا أيضا نؤدي بشكل جيد من دونه.