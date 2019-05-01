مدرب أياكس يشيد بلاعبيه بعد الفوز على توتنهام

كال إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام المديح لأسوده الصغار بعدما اقترب النادي الهولندي من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب انتصاره خارج الأرض 1-صفر على توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء.

وسجل دوني فان دي بيك هدف التقدم المستحق بعد جملة فنية رائعة في الدقيقة 15 بينما سيواجه توتنهام مهمة صعبة عندما يخوض لقاء الإياب في أمستردام يوم الأربعاء المقبل.

وقال تن هاغ هذا إنجاز مذهل. لقد قاتلنا مثل الأسود. نحن الآن في منتصف الطريق وفي حالة جيدة. كان من الرائع متابعة قوة الإرادة.

وتفوق أياكس على ريال مدريد حامل اللقب والعملاق الإيطالي يوفنتوس في طريقه إلى الظهور في الدور قبل النهائي لأول مرة منذ 1997، وأظهر مجددا لماذا ترغب أندية عملاقة في ضم لاعبيه، بعدما قدم فان دي بيك نفسه بشكل رائع وربما يكون تفوق في المستوى على زميله فرينكي دي يونغ، الذي سينتقل إلى برشلونة، كما اتسم أداء القائد ماتيس دي ليخت بالنضوج رغم أنه يبلغ من العمر 19 عاما.

وربما كان موقف أياكس سيصبح أفضل إذا سجل ديفيد نيريس هدفا من كرة ارتدت من القائم لكن رغم ذلك يدرك تن هاغ أن ناديه لم يستكمل المهمة بعد.

وقال مدرب أياكس أعتقد أنها نتيجة رائعة لنا. فزنا بالمباراة ونشعر بالرضا. لقد بدأنا بشكل رائع لكننا لا نزال في منتصف الطريق. يمكن أن نلعب كرة القدم بأساليب مختلفة. يمكن أن ندافع بقوة ولدينا فريق يستطيع العمل بشكل جماعي ويمكن أن يقاتل أيضا ببراعة.

وزاد فان دي بيك (22 عاما) إنه يتوقع صراعا قويا في ملعب يوهان كرويف في لقاء الإياب، وأضاف : أول 30 دقيقة كانت جيدة لكننا وجدنا الأمور أصعب بعد ذلك. قام المنافس بتغيير بعض الأشياء ووجدنا صعوبة في التعامل مع ذلك. الشوط الثاني كان أشبه بقتال. وستكون مواجهة صعبة الأسبوع المقبل في ملعبنا لكن مع وجود مشجعينا أعتقد أننا سنحصل على دفعة كبيرة للوصول إلى النهائي.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع برشلونة أو ليفربول في المباراة النهائية مطلع الشهر المقبل في مدريد.