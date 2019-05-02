خيتافي وإشبيلية وفالنسيا يتسابقون نحو المركز الرابع

بعد أن حسم فريق برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الجولة الماضية، ينتقل التركيز حاليا على صراع المركز الرابع ومن هو الفريق الذي سيتمكن من الحصول على المركز الأخير المؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن ضمن أتلتيكو مدريد وريال مدريد حسم المركزين الثاني والثالث على الترتيب، تتنافس فرق خيتافي وإشبيلية وفالنسيا للحصول على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

وكانت الفرق الثلاثة تعرضت لهزائم مؤلمة في الجولة الماضية، حيث خسر فالنسيا أمام إيبار صفر - 1، كما خسر إشبيلية أمام جيرونا بذات النتيجة، وخسر خيتافي أمام ريال سوسيداد 1 - 2. ولكن في هذه الجولة لديهم فرص جديدة، حيث يستضيف خيتافي، صاحب المركز الرابع، فريق جيرونا، الذي يصارع الهبوط يوم الأحد. ويحتل جيرونا المركز السابع عشر، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، ويقاتل بضراوة للبقاء في الدوري.

وبعد الغضب الشديد من حكم الفيديو المساعد والتحكيم خلال الخسارة أمام ريال سوسيداد، تجهز جماهير خيتافي لافتات لإظهار عدم رضاهم عن التحكيم في الدوري. وطرد المدرب جوزيه بوردالاس للاعتراض، ولن يكون متواجدا على مقاعد البدلاء أمام جيرونا.

واعترض بوردالاس عقب المباراة قائلا: بالتأكيد لا يمكن لخيتافي التواجد في المكان الذي يتواجد به.

وقال المدافع فيتورينو أنتونيس عبر تطبيق "إنستغرام": حان الوقت لمعاقبة الحكام لأنهم يواصلون ارتكاب الأخطاء في الدرجة الأولى والفرق واللاعبون هم دائما من يعانون، أعرف الكثيرين اللذين لا يريدون تواجد خيتافي في دوري الأبطال، حسنا، ضع من تريد هناك وأنهي الدوري حاليا. وحصد خيتافي 55 نقطة، ويتفوق على أشبيلية، صاحب المركز الخامس، بفارق المواجهات المباشرة.

ويستضيف إشبيلية فريق ليغانيس، يوم الجمعة. ويدخل ليغانيس المباراة بدون ضغوط كبيرة حيث يحتل المركز الثالث عشر، بفارق سبع نقاط كاملة عن منطقة الهبوط، مع تبقي تسع نقاط يمكن حصدها. وقال خواكين كاباروس مدرب إشبيلية: فقدنا فرصة مهمة. يجب أن نستجمع قوانا لمباراة يوم الجمعة، لا يوجد شيء بإمكاننا فعله.

ويحل فالنسيا ضيفا على هويسكا، فريق آخر يقاتل من أجل البقاء. ويحتل فالنسيا المركز السادس برصيد 52 نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف خيتافي وإشبيلية. إذا خسر هويسكا هذه المباراة سيصبح أول فريق يهبط رسميا.

وفي الجزء الآخر من الدوري، تقاتل فرق سيلتا فيجو، وليفانتي وجيرونا وبلد الوليد للبقاء في الدوري، بينما تستعد فرق هويسكا ورايو فاليكانو، صاحب المركز التاسع عشر، للهبوط إلا إذا حدثت معجزة.

ويحل برشلونة ضيفا على سلتا، ولكن ينتظر أن يدفع برشلونة بتشكيلة من البدلاء لإراحة اللاعبين الأساسيين استعدادا لمواجهة ليفربول في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا رغم الفوز الرائع 3 - صفر يوم الأربعاء في مباراة الذهاب.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي ليفانتي مع رايو فاليكانو، وإسبانيول مع أتلتيكو مدريد، وألافيس مع ريال سوسيداد، وإيبار مع ريال بيتيس وريال مدريد مع فياريال، وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو.