ساري: إصابة كاهيل وضعتنا أمام أزمة حقيقية

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن دفاع فريقه يعاني من أزمة قبل مواجهة أينتراخت فرانكفورت في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس بعد إصابة غاري كاهيل في وتر العرقوب.



ولم يسافر كاهيل مدافع إنجلترا مع الفريق إلى ألمانيا وانضم إلى أنطونيو روديغر في قائمة الغائبين، وهو ما ترك الفريق باثنين من المدافعين فقط.



وقال ساري خلال المؤتمر الصحافي: نعاني من مشكلة في قلب الدفاع. كاهيل سيغيب، بسبب إصابة في وتر العرقوب، أتمنى أن يتعافى في خلال أسبوع لكن لا أعلم يجب أن أتحدث مع الطبيب. كاهيل غائب منذ أربعة أو خمسة أيام.



وانتهى موسم روديغر بعد خضوعه لجراحة في الركبة وأشار ساري إلى أنه حاول التعامل مع إصابة اللاعب الألماني إلى أن تفاقمت خلال التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في الدوري يوم الأحد الماضي، وقال: حاولنا الوصول إلى نهاية الموسم لأن في بعض الأحيان تستطيع اللعب لمدة شهر، لم يكن محظوظا لكن الوضع بوجوده أو عدم وجوده لن يتغير.