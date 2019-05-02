صراع الصدارة يتواصل بين مانشستر سيتي وليفربول

تستمر لعبة القط والفأر بين مانشستر سيتي وليفربول في الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل الفريقان في مطاردة اللقب منذ بداية الموسم، حيث كانا يتبادلان الصدارة مباراة بعد مباراة في الأسابيع الأخيرة، ويحتل مانشستر سيتي، حامل اللقب، صدارة الترتيب برصيد 92 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول، وبفارق أهداف أكثر.

ومثلما كان الحال في الأسابيع القليلة الماضية، سيلعب ليفربول مباراته في هذه الجولة قبل مانشستر سيتي، حيث يلتقي مع نيوكاسل يوم السبت، فيما يلعب مانشستر سيتي مباراته أمام ضيفه ليستر سيتي بعدها بيومين.

ويقدم الفريقان مستويات مذهلة في الدوري الإنجليزي، حيث لم يخسر ليفربول في آخر 15 مباراة وبالتحديد منذ يناير عندما خسر أمام مانشستر سيتي، الذي حقق 12 انتصارات متتاليا.

وسيكون ليفربول بحاجة للتغلب على هزيمته صفر - 3 أمام برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول: يجب أن نرد بقوة أولا في الدوري، وأن نستجمع قوانا مرة أخرى بعد هذه الهزيمة المحبطة، ولكنني أعتقد أننا كلنا شاهدنا العزيمة وروح الفريق في غرفة خلع الملابس. سنكون مستعدين لمباراتنا في الدوري.

بعدما تصدر ليفربول قمة الترتيب، بفوزه على هدرسفيلد 5 - صفر، تمكن مانشستر سيتي من استعادة الصدارة بفوز صعب على بيرنلي 1 - صفر، وذلك بفضل الهدف الذي سجله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والتي احتسبته تكنولوجيا خط المرمى بعدما أكدت ان الكرة عبرت خط المرمى بـ29 مليمترا.

وقال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: كل مباراة تكون أصعب من سابقتها مع وجود الضغوط. كل ما يتعين علينا فعله هو التركيز على ما يجب أن نفعله وأن نفوز بمبارياتنا، خسارتنا مباراة؟ سوء حظ وسنعود في الموسم المقبل، وأتمنى أن يكون بشكل أقوى.

ويتواصل الصراع على المراكز الأربع الأولى بالدوري والمركزين المتبقيين المؤهلين لدوري الأبطال، ومع ذلك يبدو أن لا أحد يريد الفوز.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين أمام تشيلسي، وأربع نقاط أمام أرسنال، وخمس نقاط أمام مانشستر يونايتد.

ويستضيف توتنهام فريق بورنموث يوم السبت، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على هدرسفيلد، ويستضيف تشيلسي فريق واتفورد كما يستضيف أرسنال فريق برايتون يوم الأحد.

وقال لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد: كلنا رأينا الطريقة التي يسير بها الدوري الإنجليزي، أي شيء يمكن أن يحدث. ولكن، بوضوح، الأمور في أيدينا. نحتاج للفوز بآخر مباراتين لنا فقط ونرى ماذا سوف يحدث.

ويحتل كارديف سيتي، المركز الثالث من القاع، وهو المركز الذي يهبط بصاحبه لدوري الدرجة الأولى، وفي رصيده 31 نقطة بفارق أربع نقاط خلف برايتون. وبما أن فريق برايتون سيكون في مواجهة صعبة أمام أرسنال، يظل نيل وارنوك ، مدرب كارديف، إيجابيا قبل مباراة فريقه أمام كريستال بالاس.

وقال: لم ننته بعد، ومازلنا ننبض بالحياة. من قال أننا خرجنا من المعركة. لا تعلم أي شيء في كرة القدم.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يستضيف إيفرتون فريق بيرنلي، ويحل ساوثهامبتون ضيفا على ويستهام، ويلعب وولفرهامبتون مع فولهام.