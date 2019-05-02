ميسي يقود برشلونة لتجاوز ليفربول بثلاثية نظيفة

قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لوضع قدم في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز هدفين خلال فوز فريقه 3 - صفر على ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

ورغم هذا الانتصار الكبير، إلا أنه لم يعبر عن سير اللقاء، الذي شهد فرصا بالجملة لليفربول، خاصة في الشوط الثاني، وكان قريبا للغاية من هز الشباك في أكثر من مناسبة، لولا براعة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تصدى لأكثر من تسديدة للفريق الأحمر، بالإضافة لوقوف القائم الأيسر بجوار أصحاب الأرض، عقب تصديه لقذيفة من النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق الانجليزي.

وافتتح المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 26، قبل أن يضيف ميسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 75 و82، ليعزز موقعه في صدارة هدافي البطولة، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وبات يكفي برشلونة الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الانجليزي يوم الثلاثاء القادم، من أجل التأهل لنهائي البطولة التي توج بها الفريق الإسباني خمس مرات.

في المقابل، أصبحت مهمة ليفربول، الذي يمتلك خمسة ألقاب في المسابقة أيضا، صعبة للغاية، حيث يتعين عليه الفوز بفارق أربعة أهداف ، إذا أراد التأهل للنهائي للموسم الثاني على التوالي.