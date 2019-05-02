"فيفا" يدرس فكرة الاستبدال المؤقت عند وقوع إصابات الرأس

أبلغ ميشيل دهوغ رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم صحيفة "تايمز" البريطانية أن "فيفا" مستعد لمناقشة استبدال اللاعبين بشكل مؤقت عند وقوع إصابات خطيرة في الرأس خلال المباريات.



وحاول يان فرتونن مدافع توتنهام هوتسبير مواصلة اللعب عقب تصادم بالرأس خلال مواجهة أياكس أمستردام في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ما دعا مؤسسة هيدواي الخيرية، التي تساعد الأشخاص بعد تعرضهم لإصابات في الدماغ، للمطالبة بتغيير اللوائح.



ونقلت صحيفة تايمز عن دهوج قوله :هناك إمكانية لتوفير استبدال للاعب الذي يعاني من ارتجاج وهذا أمر يستحق المناقشة، لكن إذا خرج لاعب لمدة عشر دقائق ثم دخل الملعب دون إحماء جيد فإنه من المرجح أن يتعرض لإصابات عضلية. وهناك مشاكل تتعلق أيضا بهذا الأمر.



كما دعت مؤسسة هيدواي إلى تدخل أطباء مستقلين من أصحاب الخبرة في حالات ارتجاج المخ لاتخاذ القرار النهائي بشأن قدرة اللاعب على مواصلة اللعب، لكن دهوغ يعتقد أنه سيكون من الصعب على الأطباء المستقلين تقييم اللاعبين.



وقال دهوغ: نصيحة "فيفا" والاتحاد الأوروبي واضحة. في كل مناسبة وقبل أي بطولة نبلغ الأطباء أنه يجب اتباع الإجراءات الضرورية، يجب أن يتولى الأطباء مسؤولية لاعبيهم. هم يعرفون اللاعبين وهم في موقف أفضل للتقييم إذا كانت هناك معاناة من ارتجاج أو إذا كان اللاعب في خطر.



وأعلن توتنهام أن فرتونن خضع لمزيد من الفحوص يوم الأربعاء وأظهرت أنه يستطيع مواصلة اللعب في الأيام القليلة المقبلة.