أسطورة ليفربول: محمد صلاح لا يستحق مكانة في تاريخ النادي

رأى أسطورة ليفربول، الإنجليزي جون بارنز، أن الأهداف التي أحرزها الدولي المصري محمد صلاح مع النادي ليست كافية ليتم منحه مكانة في تاريخ ليفربول.

وقال جون بارنز (55 عاما) في لقاء مع "العربية": محمد صلاح سجل الكثير من الأهداف لكن ليس بهذه الطريقة فقط قد يتم منحه مكانا في تاريخ ليفربول، الحكم النهائي على مكانته في تاريخ الفريق يجب أن يتم بعد عدة سنوات بعد أن ينهي مسيرته معهم، فعلى سبيل المثال.. لويس سواريز سجل أهدافا عديدة لكن أين هو الآن في تاريخ النادي؟ بات ماضيا.

وأضاف: حتى يصل صلاح إلى مرتبة أساطير مثل دالغليش وراش وغيرهما، عليه الاستمرار لعدة سنوات مع النادي ثم يمكن إصدار قرار حول إرثه معهم.

وحول خسارة ليفربول بثلاثية أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ذكر: الأمر يتعلق بسوء الحظ، نظرا لسيطرة ليفربول الميدانية وكان يمكنهم تسجيل هدفين أو ثلاثة، خاصة أن مستوى برشلونة لم يكن مميزا في اللقاء، لكن بوجود سواريز وميسي فإنه يمكن للفريق الكاتالوني تقديم أداء غير جيد وتحقيق الفوز رغم ذلك في المباراة.

وواصل: لا أعتبر أن المباراة حملت مواجهة ثنائية بين فان ديك وميسي، كما أن الأرجنتيني لم يراوغ فان ديك بشكل مباشر ولم يسجل أهدافا بالمرور منه، لكن بالنهاية ميسي قدم أداء رائعا كما هي عادته وهو لاعب عظيم، وفي الجهة المقابلة، لاعبو ليفربول وفان ديك لم يكونوا سيئين لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة لهز الشباك.

ولعب جون بارنز 79 مباراة مع منتخب إنجلترا وفاز بالدوري الإنجليزي مرتين مع ليفربول منها التتويج الاخير للفريق بتلك المسابقة في 1990 إلى جانب التتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال الثمانينات والتسعينات.