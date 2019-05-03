سولشاير: دي خيا قدم موسماً رائعاً وسيبقى أساسياً

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه سيواصل الاعتماد على الحارس ديفيد دي خيا في مواجهة هدرسفيلد تاون بالدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد رغم تكرار هفواته في الأسابيع الأخيرة.

وارتكب دي خيا عدة أخطاء مؤخرا تتضمن السماح لتشيلسي بإدراك التعادل 1-1 يوم الأحد الماضي مما قلص فرص يونايتد في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للدوري.

وبدد سولشاير الشكوك حول اختيار الحارس الأساسي كما أن اتخاذ القرار أصبح أكثر سهولة بعد إصابة الحارس البديل سيرجيو روميرو، وقال خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة: أصيب سيرجيو في الركبة ولم يتدرب بينما تدرب ديفيد بشكل جيد وسيخوض اللقاء، خاض دي خيا موسما رائعا. يتصدر العناوين مؤخرا بسبب أشياء سيئة لكنه يتعامل مع الأمر وهو مستعد لمباراة يوم الأحد.

وسلط سولشاير الضوء على قضية أخرى تتعلق بندرة الأهداف في المباريات الأخيرة. وقال المدرب النرويجي: لم نسجل ما يكفي من الأهداف لكن هذا أمر وارد. عندما وصلت إلى هنا كنا نتمتع بغزارة تهديفية وكان ديفيد في حالة مذهلة، الآن تغير هذا الواقع قليلا وانعكست الأمور وهناك فرصة للتحسن.

وبدأ يونايتد بالفعل التخطيط للموسم المقبل وقال سولشاير إن ناديه مستعد للتعامل مع احتمالية التأهل لدوري أبطال أوروبا، وواصل :يجب أن نفكر في خطة طويلة الأجل تتعلق بوجودنا في دوري الأبطال في الموسم المقبل كما يجب التعامل مع فكرة عدم التأهل أيضا، ستندهشون من عدد الوكلاء الذين يبلغوننا برغبة لاعبيهم في تشكيل جزء من مستقبل يونايتد. هذا هو حجم وقيمة النادي وسنستعيد الأيام المجيدة.